صربيا – انطلقت في صربيا المرحلة النشطة من التدريبات الدولية المشتركة”الأخوة السلافية 2019″، التي أكملت خلالها الوحدات محاكاة مهمة تدمير جماعات مسلحة غير شرعية.

وبدأت يوم الاثنين مرحلة نشطة من التدريبات الدولية المشتركة “الأخوة السلافية 2019” في مطار كوفين في صربيا.

وقال الجنرال أليكسي نوميتس، رئيس الوحدة الروسية المشاركة في هذه التدريبات: “اليوم بدأت مرحلة نشطة من التمرين، أكملت خلالها وحدات خاصة من روسيا وصربيا محاكاة مهام القضاء على جماعات مسلحة غير شرعية”.

وتابع: “الجولة الأولى من المرحلة النشطة تتضمن الاستيلاء على المطار لضمان نقل الوحدات الرئيسية. وهبطت الوحدات الروسية والصربية الخاصة التي تتألف من حوالي 60 عنصرا، بالمظلات من طائرة IL-76 في منطقة مطار كوفين، وانتقلت سراً إلى مواقع الإرهابيين المفترضين، ودمرت وحدات الحراسة وأطلقت سراح رهائن مفترضين كانوا محتجزين”.

وأضاف، تبع ذلك إنزال للقوات الخاصة شمل وحدتين من المظليين في صربيا وبيلاروس من مروحية Mi-8، حيث قاموا بدعم من نيران زملائهم الروس بالاستيلاء على المطار.

وخلص للقول: “بعد الاستيلاء على مطار كوفين، هبطت القوات الرئيسية لقوات التحالف، المؤلفة من ثلاث مركبات قتالية محمولة من طراز BMD-2، وأكثر من 75 من المظليين الروس و50 من نظرائهم الصرب ونحو 50 من زملائهم البيلاروس.

وشرح قائد الكتيبة الروسية كيف نفذ الجنود الذين حشدوا في موقع الهبوط، عملية استكمال هزيمة العدو والانتقال إلى ميداني تدريب Oreshats و Peskovi لملاحقة فلول الجماعات المسلحة غير القانونية والقضاء عليها.

المصدر:RT