وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي: “فيما يتعلق بإيران، نريد أن نبقي الحوار مفتوحا للأسباب التي تطرقنا إليها، لكننا نعرف أن إيران هي أكبر ممول للإرهاب”.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أن إيران لا تشكل تهديدا فقط لمنطقة الشرق الاوسط، وإنما للعالم أجمع.

وتابع: “نعرف أن الهند عانت من الإرهاب، لذا لدينا مفهوم مشترك بشأن التهديدات، ونعمل أيضا لتحقيق هدف مشترك هو الحفاظ على أسعار النفط”.

وتأتي تصريحات بومبيو بعد تأكيد إيران، الأربعاء، أنها ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله: “مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاث مئة كيلوغرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدا. وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد كشف، الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.