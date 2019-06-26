كوريا ش – اعتبرت كوريا الشمالية تمديد الولايات المتحدة عقوباتها على بيونغ يانغ “عملا عدائيا وتحديا صريحا للقمة التاريخية التي عقدت بين البلدين في سنغافورة العام الماضي”.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء هذه العقوبات بأنها ‭‭‭”‬‬‬مظهر من مظاهر الأعمال العدائية الأكثر تطرفا” وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء هذا الموقف بعد أيام من نشر وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورة يظهر فيها زعيم البلاد كيم جونغ أون، وهو يقرأ رسالة حررها له نظيره الأميركي دونالد ترامب.

ولم تكشف الوكالة تفاصيل تلك الرسالة، لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها “ذات محتوى ممتاز وأنه سيفكر جديا في المحتوى المثير للاهتمام فيها”.

وفي هذه الأثناء كشف مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع كوريا الشمالية وراء الكواليس لعقد قمة ثالثة بين البلدين كما اقترحت إجراء مفاوضات على مستوى عملي بعد تعثرها منذ قمتهما الثانية في فبراير الماضي.

وقال مون في ردود مكتوبة على أسئلة طرحها صحفيون أجانب، إنه لا يوجد سبب للحديث عن “الجمود” وانعدام الحوار الرسمي حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

المصدر: “رويترز”