فلسطين – وصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر المنامة الاقتصادي بـ”الفاشل”.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته بمقر منظمة التحرير الفلسطينية، برام الله، تعليقا على مؤتمر المنامة، إنه “محاولة أمريكية إسرائيلية لإعادة ترتيب المنطقة بأكملها، من خلال قلب مبادرة السلام العربية، ومكافئة إسرائيل على احتلالها، وخلق حلف لمواجهة إيران”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني، كمجموعات غير سيادية بحاجة لمعونات اقتصادية.

ورأت عشراوي أن المشاريع المنوي تنفيذها “وهمية لن تتحقق، وتهدف للتعايش مع الاحتلال، والتطبيع بين الشعب الفلسطيني والاحتلال وكأن الاحتلال وضع طبيعي”.

وتابعت: “الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نهج التهديد والوعيد والابتزاز وإنزال العقوبات بهدف فرض الهزيمة على الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمد خلال كلمة افتتاح مؤتمر المنامة عدم ذكر الاحتلال، أو التطرق لأي من مقومات دولة فلسطين، والتركيز على أمن إسرائيل المقدس.

وافتتحت الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة، تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة.

وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض الأسبوع الجاري، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية 50 مليار دولار.

والمؤتمر الذي تتواصل فعالياته الأربعاء، دعت له الولايات المتحدة، وينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي.

ويتردد أن “الصفقة” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

الأناضول