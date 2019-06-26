نيويورك – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس، إنه من المهم مواصلة جهود السلام من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.

وتحدث غوتيريش أثناء مؤتمر في نيويورك لجمع أموال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان في البحرين عن خطة اقتصادية يبلغ حجمها 50 مليار دولار للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وليس من الواضح حتى الآن، متى ستعلن الإدارة الأمريكية التخلي عن حل الدولتين، التي تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وترفض إدارة ترامب في الوقت الراهن استمرار الالتزام بصيغة حل الدولتين، وتبقى الجزء السياسي من خطتها التي باتت تعرف بـ”صفقة القرن” سرية.

كلام الأمين العام للأمم المتحدة جاء تزامنا مع انعقاد “مؤتمر البحرين” الذي يهدف إلى تطبيق الشق الاقتصادي من خطة ترامب للسلام.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي، أن خطتها للسلام تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

المصدر: رويترز