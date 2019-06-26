لافروف يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا والخليج

لافروف يبحث مع نظيره الإماراتي الوضع في سوريا والخليج

موسكو – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الوضع في سوريا والتوتر في منطقة الخليج وسبل التسوية في المنطقة.

وذكر بيان نشر على موقع الخارجية الروسية اليوم أن وزيري خارجية البلدين سيناقشان بالتفصيل القضايا الحيوية للعلاقات التقليدية بين الإمارات وروسيا.

كما سيركز الجانبان على سبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، وبينها إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في موسكو يوم 1 يونيو 2018.

وأضاف البيان: “سيتم التركيز خلال المحادثات على تبادل وجهات النظر حول أجندة الشرق الأوسط الحالية، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا واليمن والسودان ومنطقة الخليج والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية”.

وكان لافروف قد أعلن أن روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع في منطقة الخليج، وأنها عرضت مبادرتها بهذا الصدد على الشركاء.

والجدير بالذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، يتواصل نمو التبادل التجاري بين روسيا والإمارات وقد ازداد التبادل التجاري عام 2018 بـ3.6 بالمئة وبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي.

المصدر: موقع الخارجية الروسية