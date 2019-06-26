فرنسا – أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أنه استفاد كثيرا من الفترة التي تخلف فيها زميلاه نيمار جونيور وإدينسون كافاني عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة منتصف الموسم الماضي.

وقال مبابي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “كنت أعلم جيدا أن الفريق يحتاجني، وأنه يجب علي أن أتغذى وأنام بشكل جيد للغاية، لأكون جاهزا للمشاركة في كل مباراة”.

وأضاف اللاعب الفرنسي الشاب: “أردت المشاركة في كل المباريات وتحقيق الانتصارات وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وعشت فترة رائعة أثناء إصابة زملائي، وسجلت عدة أهداف، وكنت سعيدا لأنها ساعدت الفريق وهو الشيء الأهم”.

ونال مبابي جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، كما تربع على صدارة هدافي المسابقة بتسجيل 33 هدفا.

المصدر : كووورة