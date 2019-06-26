الولايات المتحدة – تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 21 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن المخزونات (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، بلغت الأسبوع الماضي 469.6 مليون برميل.

وبلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة، 17.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بـ 73 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له.

وكانت مصافي التكرير في الولايات المتحدة، تعمل بنسبة 94.2 بالمائة من طاقتها التشغيلية، الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.7 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، بانخفاض 812 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

الأناضول