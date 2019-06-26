منة فضالي تتدرب على الملاكمة.. ومن قال لها: “هاتموتيني”؟

منة فضالي تتدرب على الملاكمة.. ومن قال لها: “هاتموتيني”؟

مصر – نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص بإنستغرام مقطع فيديو لها من إحدى صالات الجيم وهي تتدب فيه على لعبة الكيك بوكسينغ، مع أحد المدربين المتواجدين في الصالة.

وعلقت منة على الفيديو بقولها: “أنا جاهزة”، لتبدأ التساؤلات من قبل الجمهور حول تواجد منة في الفترة الأخيرة بكثرة في صالة الألعاب الرياضية وهل المقصود من كونها جاهزة بأنها تحضر لعمل جديد يستلزم تعلم تلك اللعبة.

وعلق أيضاً على الفيديو بعض من زملاء منة في الوسط الفني بشكل كوميدي، حيث علق المطرب رامي جمال بقوله: ” أيوه اجهزي عندنا طلعة منصوب عليا في فلوس من فنانة تقيلة علي مصر ومحتاج حد يجيبهملي”، كما علق الفنان أحمد زاهر بقوله: “هاموووووووت هاتموتيني”.

وسائل اعلام مصرية