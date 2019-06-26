المنامة – رفضت المؤسسة المنظمة لـ”ورشة البحرين” منح اعتماد لكافة وسائل الإعلام الروسية بما فيها قناة RT، مقترحة مقابل ذلك متابعة الأحداث عبر موقع يوتيوب.

ورفضت المؤسسة المنظمة المسجلة في أمريكا (المخدم ) تقديم إجابة حول إذا ما كان الرفض في منح الاعتماد يتعلق بوسائل الإعلام الروسية فقط أم لا.

وقد افتتح “مؤتمر البحرين”، برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، للكشف عن خطوات تطبيق الشق الاقتصادي من خطة ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن”.

وبعد تواصل RT مع جهات إعلامية، تبين حصول وسائل الإعلام من بينها عربية وغربية وحتى إسرائيلية على اعتماد لتغطية أحداث الورشة.

وفي هذا السياق قالت عضو الكنيست الإسرائيلي السابقة والصحفية كسينيا سفيتلوفا لـRT، إن “الدول التي لا توجد لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا تسمح بدخول حاملي الجنسية الإسرائيلية إليها، لكن من أجل الورشة، قدمت (البحرين) استثناء ومنحت تأشيرة بالاتفاق مع الأمريكيين، لعاملين في وسائل إعلام إسرائيلية، مثل القنوات 11 و12 و13 وصحيفتي هآرتس ويديعوت أحرنوت”.

من جهتها قالت الصحفية الروسية العاملة في كوميرسانت ماريانا بيلينكايا إن شركة غربية هي المخولة بمنح الاعتماد”، مؤكدة أنه لا علاقة للبحرين برفض اعتماد وسائل الإعلام الروسية.

وأشارت إلى أن ما حصل يثير “موضوعية تغطية الورشة”، مؤكدة في الوقت نفسه أن متابعة البث عبر الشاشة لا تقوم مقام الحضور والتواصل مع المتحدثين مباشرة.

المصدر: RT