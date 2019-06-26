موسكو – أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدرس إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر الكهرذرية الإيرانية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لوكالة “نوفوستي”: “هذه المسألة يجري النظر فيها، وهي بلا شك في دائرة اهتمام المعنيين”، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وأضاف: “كل المشاكل التي نواجهها، وفي هذا المجال أيضا، لم تكن لتحصل لو مارست الولايات المتحدة سياسة أكثر مسؤولية، فهنا يكمن أصل كل المضاعفات الأخيرة”.

وأكد ريابكوف أن روسيا تعرض على أطراف اتفاق إيران النووي صيغا مختلفة لإنقاذه، ودعا الجميع لضبط النفس، وقال: “على الجميع التحلي بضبط النفس، وهذا ينطبق على الأوروبيين أيضا، فهم بدؤوا في الفترة الأخيرة، للأسف، بـ”رفع صوتهم” على الإيرانيين، مما لا يخدم قضيتنا”.

وأضاف أن بعض التقدم، بما في ذلك على صعيد متعدد الأطراف، تم إحرازه في مشروع تحديث مفاعل أراك للماء الثقيل، الذي يعتبر جزءا من اتفاق إيران النووي.

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، ولاسيما بعد حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران، وإسقاط الأخيرة طائرة أمريكية، وفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران.

المصدر: “نوفوستي”