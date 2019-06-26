كوريا ش – كشف مون جيه-إن، رئيس كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة تجري محادثات سرّية مع كوريا الشمالية لعقد قمة ثالثة بين البلدين بعد تعثر قمتهما الثانية في فبراير.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في ردود مكتوبة على أسئلة طرحها صحفيون أجانب إنه لا يوجد سبب للحديث عن “جمود” الحوار الرسمي بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي.

وأضاف: “ينخرط الجانبان في الحوار لتنظيم قمة ثالثة والمحادثات وراء الكواليس سبقها تفاهم متبادل للمواقف خلال قمة هانوي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اقترحت محادثات على مستوى عملي وحثت كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة التفاوض “في أقرب وقت ممكن”.

المصدر: “رويترز”