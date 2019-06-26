ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الثلاثاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز والمستشار الاقتصادي للبعثة الأممية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي آخر المستجدات بشأن سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء.

وبحث اللقاء عدة موضوعات منها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتمَّ إبلاغ ويليامز على اجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرق الطرفان إلى إجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية وإستكمال مشروعات البنية التحتية باالمنطقة الجنوبيةوكذلك مساعدة الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في إنجاز أعمالها.