إسبانيا – قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مواصلة صيد لاعبي جاره ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن أتلتيكو قرر التحول صوب الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب الريال، لضمه هذا الصيف.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن الأتليتي لن يستسلم بشأن هذه الصفقة، رغم التقارير التي أكدت اقتراب الدولي الكولومبي من الانتقال إلى نابولي الإيطالي.

ويرغب نادي العاصمة الإسبانية في تحرك جديد نحو أحد لاعبي الميرينجي، بعد نجاحه في التعاقد قبل أيام قليلة مع ماركوس يورنتي من الفريق الملكي.

ويسعى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لتعزيز صفوف فريقه بعناصر من العيار الثقيل، لتعويض رحيل عدد من أعمدة الفريق بعد انتهاء عقودهم هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يُبرم أتلتيكو صفقة قياسية خلال الساعات القليلة المقبلة، بضم جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا البرتغالي، في صفقة قد تبلغ 126 مليون يورو.

المصدر : كووورة