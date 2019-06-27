اليابان – تستضيف مدينة أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت قمة قادة مجموعة “العشرين”، حيث سيبحث المشاركون القضايا الدولية الساخنة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتأتي القمة هذا العام وسط توترات دولية، آخرها التصعيد بين طهران وواشنطن في مضيق هرمز، والذي تتخوف أسواق النفط من انعكاساته على إمدادات الخام العالمية.

كما ستلقي الحرب التجارية المشتعلة بين الصين والولايات المتحدة بظلالها على أجندة القمة، نظرا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب هذه المواجهة.

وعلى أجندة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة إضافة للفعاليات الرسمية، لقاءات ثنائية أبرزها مع الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي ومع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن جدول حضور بوتين سيكون حافلا، حيث سيعقد في اليوم الأول لقاء مع قادة دول “بريكس” التي تضم إلى جانب روسيا كلا من الهند، والبرازيل، والصين، وجنوب إفريقيا.

بعد اللقاء سيشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تتضمن التقاط صورة جماعية للقادة المشاركين.

ومن المقرر أن يعقد بوتين لقاءه مع نظيره ترامب عند الساعة 14:00 بتوقيت المحلي، حيث سيستمر اللقاء لمدة ساعة واحدة، ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان الأزمات العالمية، وأهمها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا وإيران.

ومن ثم سيحضر الجلسة الثانية، والتي ستركز على قضايا الابتكار والاقتصاد الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والبيئة الحضرية، وسيعلن الرئيس الروسي خلالها عن مباردة للتعاون بين دول “العشرين”.

كما سيعقد في اليوم الأول لقاءات منفصلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيرزا ماي، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

وفي اليوم الثاني من القمة، سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وسيحضر الجلسة الختامية للقمة.

وسيعقد بحلول الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي اجتماعا مع الرئيس المصري السيسي، حيث سيبحث الزعيمان العلاقات الثناية والقضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك.

ومن ثم سيجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى السعودية في أكتوبر القادم، إضافة للأوضاع في سوق النفط العالمية.

وبعد هذه اللقاءات، سيعقد مؤتمرا صحفيا يجمل فيه نتائج قمة “العشرين”، ويجيب عن أسئلة الصحفيين.

وبحلول الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي، سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث سيشاركان في مراسم توقيع حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين موسكو وطوكيو.

المصدر: RT