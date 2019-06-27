ليبيا – شدد عضو مجلس النواب علي السعيدي على أن الجيش ماضٍ في طريقه لتحرير طرابلس من الميليشيات وأن لحظة الحسم قد أزفت.

السعيدي أشار في تصريح لصحيفة “البيان” إلى أن مجلس النواب هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا وعلى تواصل تام مع القيادة العامة للجيش ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.

ولفت إلى أن موقف قائد الجيش المشير خليفة حفتر واضح وأكده للمبعوث الأممي غسان سلامة ويتمثل في استمرار المعركة حتى تحرير طرابلس باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتحقيق الحل السياسي،مؤكداً أنه لا شرعية في البلاد حالياً سوى مجلس النواب المنتخب الذي يستمد منه الجيش شرعية تحركاته.

ونوّه إلى أن حفتر قدم خارطة طريق تتكون من سبعة بنود لتحقيق الحل السياسي وهناك تفهم دولي لتلك الخارطة بالإضافة لدعم محلي وخاصة من مجلس النواب والفعاليات الاجتماعية، مبيناً أن الحل السياسي سيكون متاحاً بعد تحرير العاصمة وحل الميليشيات وجمع السلاح الذي يمثل تهديداً للتحول الديمقراطي.