ليبيا – أعتبر المنسق العام لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع أن مبادرة الجيش تتضمن الحالة الصحيحة للمستقبل الليبي وتلامس الواقع.

الشرع أشار في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت”اليوم الخميس إلى أن المبادرة تعتبر بمثابة برنامج عمل وطني تلعب فيه حكومة الوحدة الوطنية دوراً كبيراً في حلّ المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية في البلاد ويقول فيه الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع.

ولفت المنسق العام لمجلس شيوخ ليبيا إلى أنه ما لم يتم حسم معركة طرابلس والقضاء على التشكيلات المسلّحة لا يمكن الحديث عن استقرار وأمن في ليبيا.