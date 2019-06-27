ليبيا – قال المنشق عن البرلمان في طبرق وأحد المجتمعين في طرابلس جلال الشويهدي إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فقد شرعيته منذ جلستهم الاولى في طرابلس على حد زعمه .

الشويهدي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الأربعاء أنه تم التصويت لصالح النائب الصادق الكحيلي رئيساً للنواب المقاطعين والمنشقين المجتمعين في طرابلس ومنحه صلاحيات الرئاسة والاتفاق على أن تكون دورة رئاسية للبرلمان مدتها 6 شهور يتم خلالها اختيار رئيس تطبيقا للتداول السلمي للسلطة، على حد تعبيره.

وبخصوص تداعيات القرار على مجلس النواب الرسمي في طبرق ،قال الشويهدي :”برلمان طبرق الآن يفقد زخم الحضور ومن يحضر هناك أغلبهم مؤيدون للعدوان على طرابلس وأنا أسميهم نواب حفتر أما التداعيات فنحن لا يهمنا صالح ومجموعته فالأهم هو تأثير ذلك على الدول الفاعلة وعلى المجتمع الدولي والمبعوث الأممي غسان سلامة الذي التقى عقيلة مؤخرا وكأنه يريد منحه شرعية، لكننا مستمرون في الضغط”.