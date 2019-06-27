الصين تستلم أول شحنة نفط خام إيرانية منذ انتهاء الإعفاءات الأمريكية!

الصين تستلم أول شحنة نفط خام إيرانية منذ انتهاء الإعفاءات الأمريكية!

الصين – أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الصين استلمت أول شحنة من إمدادات النفط الخام الإيراني، منذ إلغاء الإعفاءات الأمريكية التي طالت دولا من بينها الصين.

وذكرت وكالة أنباء “إسنا” أن شحنة النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصين على متن ناقلة نفط إيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن الشحنة التابعة للشركة الوطنية للنفط في إيران استلمت من قبل “مجمع جين‌ کشي للتكرير والبتروكيماويات”.

ونُقل عن موقع “TanckerTrackers” الخاص بالملاحة البحرية، أن الناقلة “سوئزمکس سالينا” غادرت محطة جزيرة خارك الإيرانية في 24 مايو بحمولة مليون برميل من النفط.

وفسرت الوكالة إرسال هذه الناقلة النفطية إلى الصين بأن بكين استأنفت شراء النفط والمنتجات البترولية على الرغم من العقوبات الأمريكية، مشيرة أيضا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة عدة ناقلات نفط أخرى.

المصدر: إسنا