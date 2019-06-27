ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن هناك بعض منتسبي الميليشيات الرافضين للجيش لديهم الرغبة في إستمرار الفوضى لإستكمال برامجهم في النهب السرقة للتأثير على الوضع العام للدولة وعدم تحقيق سيادتها ومن بينها مجموعة موجودة في مدينة غريان.

العميد المحجوب أكد في مداخلة مع قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد أمس الخميس أنه تم التعامل مع منتسبي الميليشيات بناءً على النداء الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بكل شفافية وأريحية وثقة بمنحهم الفرصة البقاء في بيوتهم والسلاح معهم ،لافتاً إلى أنه لم يتم ملاحقة أحد على الرغم من وجود بعض المعلومات الأمنية عن بعض الأفراد، مؤكداً أنه تم النظر إلى الموضوع من جانب حسن النية من قبل القوات المسلحة.

وأضاف :”أن هذه المجموعات تحركت وحاولت إثارة البلبلة وأن قوات الجيش تحاصر الميليشيات وسيتم التعامل معهم وعدم تركها”، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تترك مدينة غريان ونهم يملكون عشرات الآلاف من الجنود والأسلحة والمعدات في المنطقة بكاملها.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تستطيع أن تسيطر على أي تغيير في الموقف على الارض ، مطمئناً أبناء الشعب الليبي بوجود تكتيكات عسكرية وبأن الغرفة المكلفة بالعمليات وضعت كل الاحتمالات في الحسبان.

وإختتم العميد المحجوب حديثه بالقول :”لم ندخل هكذا جزافا وكل الإحتمالات موجودة وقواتنا متمركزة في كل أماكنها ونتقدم في محور عين زارة وبشأن غريان ستتم معالجة الامر خلال الساعات القادمة وماضون في العمليات العسكرية لن نتراجع حتى تتحقق سيادة الوطن فكلما زادت التضحيات كلما زدنا إصراراً”.