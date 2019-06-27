وبحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 % إلى 66.07 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.6 % إلى 59.05 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة، الأربعاء، لأعلى مستوياتها في نحو شهر، بدعم من بيانات حكومية أميركية أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

لكن بعض المتعاملين قالوا إن الأمل في تحقيق انفراجة بشأن التجارة خلال قمة مجموعة العشرين ربما لا يتحقق وإن بعض القلق بشأن استمرار تخفيضات الإنتاج يعرقل تواصل عمليات الشراء.

وسيجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة في أوساكا باليابان سعيا لتحقيق انفراجة في مفاوضات إنهاء الحرب التجارية التي أثرت سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

وبعد انتهاء قمة العشرين يوم السبت، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وفي اليوم التالي، يجتمع أعضاء أوبك مع منتجين آخرين من بينهم روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي اتفقت في ديسمبر على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً اعتبارا من أول يناير. وينتهي أجل الاتفاق في 30 يونيو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.