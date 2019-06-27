الفاتيكان – أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن “حزنه العميق” لوفاة مهاجر سلفادوري مع طفلته غرقا أثناء محاولتهما دخول الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وقال أليساندرو غيسوتي المتحدث باسم الحبر الأعظم، اليوم الأربعاء، إن البابا اطلع على صور المهاجر وطفلته التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن “البابا حزين للغاية لوفاتهما ويصلي عليهما وعلى جميع المهاجرين الذين فارقوا الحياة أثناء هروبهم من الحروب والمعاناة”.

ونشرت صحيفة “لوسيرفاتوري رومانو” الصادرة في الفاتيكان صور المهاجر المتوفى على صفحتها الأولى.

من جهتها، وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” هذه الصورة بأنها “صورة اليأس” ومن شأنها أن تثير اهتمام المجتمع مثلما كان الأمر مع صورة للطفل السوري إيلان الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط في سبتمبر 2015 جراء محاولة أسرته الوصول إلى أوروبا.

ولقي المهاجر السلفادوري أوسكار مارتينيز راميريز (25 عاما) مصرعه مع طفلته الصغيرة أثناء محاولة عبور نهر ريو غراندي على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات