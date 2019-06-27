انجلترا – اشار باحثون الى أنّ شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من السكري، عن طريق مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الإضافية.

ويوضح الباحثون أن تناول كوب من المشروب الساخن يدفع الدهون البنيّة إلى العمل، وهي عبارة عن نسيج نشط يحرق السكر والدهون من الطعام للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

ويُعتقد أن مادة الكافيين وهي جزء من القهوة، تؤدي إلى حرق السعرات الحرارية في الجسم. وللغاية، فقد إختبر الباحثون من جامعة نوتنغهام، نظريتهم على تسعة متطوعين أصحاء، في سن 27 عاما في المتوسط، بعدما وجدوا أنها نجحت في المختبر.

ومنع المتطوعون من ممارسة التمارين الرياضية وشرب الكافيين أو الكحول لمدة تسع ساعات على الأقل قبل الاختبار.

ثم حصل قسم من المتطوعين على فنجان من القهوة سريعة التحضير فيما حصل آخرون على كأس من الماء.

وأشار البروفيسور مايكل سيموندز، إلى أن الدراسات السابقة كشفت أن الدهن البني يقع بشكل أساسي في مناطق الكتف والعنق والظهر، لذلك تمكنوا من رصد تأثير الكافيين على المشاركين بسهولة.

وأضاف سيموندز: “كانت النتائج إيجابية ونحن بحاجة الآن إلى التأكد من أن الكافيين، كأحد مكونات القهوة، هو بمثابة محفز، أو أن هناك مكونا آخر هو الذي يساعد في تنشيط الدهون البنيّة”.

وأكد الباحث أنّ: “الآثار المحتملة لنتائجنا تعد كبيرة إلى حد ما، لأن السمنة تشكل مصدر قلق كبير على المجتمع بالإضافة إلى وباء السكري المتنامي، والدهون البنية يمكن أن تكون جزءا من الحل في معالجتها”.

ووجد الفريق أيضا أنه عندما يتم تنشيط الدهون البنيّة، يقوم الجسم بعمل أفضل في التحكم بكميات السكر والدهون المنتشرة في الدم. ما قد يساعد في السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، وبالتالي حماية الأشخاص من داء السكري من النوع الثاني.

وكالات