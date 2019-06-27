ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة إنه من الواضح أن فقدان مدينة غريان بالنسبة لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) خسارة كبيرة.

جعودة قال في حديث لبرنامج “عالم سبوتنيك” اليوم الخميس:”لم يعد لهم معقل إلا ترهونة التي لجأوا إليها أمس الأربعاء بعد الانسحاب وبالتالي يكون الضغط الأكبر أو المرحلة المقبلة هو تحرير مدينة الأصابعة ، التي تبعد نحو 30 كيلو مترا خارج غريان ولديهم تمركز فيها أيضا ومن بعدها تبقى ترهونة وهذا سيؤثر معنوياً ومادياً”.

وزعم جعودة بأنه القوات المسلحة فقدت الاتصال بآمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي منذ استعادة غريان ،على حد قوله.

وأضاف :” قوات الوفاق تمتلك ميزة يدركها أي استراتيجي أو أمني أو عسكري وهي الحاضنة الشعبية”، مدعياً بأن القوات المسلحة “قوة غازية” في حين أن من وصفهم بـ”القوات المدافعة من أبناء “مصراته، الزاوية، طرابلس، غريان، الزنتان” لها حاضنة والتي لا تتوفر عند الطرف الآخر إذا ما تم إستثناء بعض المناطق نتيجة انحياز ترهونة إلى “قوات حفتر” حسب زعمه.

وإختتم عضو مجلس الدولة الاستشاري حديثه بالقول :”أن المعركة في النهاية ستحسم لقوات حكومة الوفاق”.