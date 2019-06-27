أبوظبي – كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ” أن العاصمة أبو ظبي ومدينة دبي قفزتا في تصنيف الدول الأكثر غلاء للمغتربين للعام 2019 بشكل ملحوظ .

وقال التقرير إن دبي تقدمت خمس نقاط وأصبحت تحتل المرتبة الـ21 عالميا، فيما صعدت أبو ظبي سبع نقاط إلى المرتبة 33 عالميا.

وأظهرت الدراسة أن أكثر المدن صعودا في المسح هي عشق آباد عاصمة تركمانستان، حيث قفزت 36 نقطة لتصل إلى المرتبة السابعة نتيجة لنقص العملة، والسلع المستوردة التي قفزت بالأسعار.

ويمكن معرفة أغلى وأرخص المدن في العالم للمغتربين من خلال الإنفوجرافيك التالي:

وقفزت العديد من المدن في الولايات المتحدة في تصنيفها بسبب قوة الدولار، حيث صعدت نيويورك 4 مواقع لتصنف ضمن المدن العشر الأكثر غلاء للمغتربين.

كذلك هبطت الكثير من المدن الأوروبية في تصنيفها بسبب ضعف العملة المحلية مقابل الدولار، حيث تراجعت لندن 4 نقاط لتحتل المرتبة الـ،23 بينما احتلت باريس المركز الـ47.

ويدرس التصنيف 209 مدينة حول العالم، حيث يقيس التكلفة النسبية لأكثر من 200 عنصر في كل مدينة، بما في ذلك السكن والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.

ويهدف هذا التصنيف إلى مساعدة الحكومات والشركات المتعددة الجنسية في تحديد حزم التعويضات للعمال الأجانب المهرة الذين يرسلونهم أو يوظفونهم في الخارج. وتستخدم مدينة نيويورك كمقياس.

المصدر: “بلومبرغ”