تونس – أكّد رئيس الحُكومة التونسية يوسف الشّاهد، أنّ الرئيس الباجي قايد السبسي، يتلقى العناية اللازمة من يد أكثر الإطارات الطبية كفاءة في تونس.

وقال الشّاهد، في تَدوينَة له على صفحته الرّسمية بموقع الفايسبوك، “كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليا العلاج، بعد إصابته بوعكة صحية”.

وتابع “أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية”.

وأضاف “أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت”.

كما دعا الشاهد، “الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين”.

وراجت أخبار صباح الخميس، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية المحلية، عن وفاة السّبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان صادر عن الرئاسة تعرّض السبسي، إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ونفى، فراس قفراش، مستشار السبسي، خبر وفاة الأخير، مؤكدا استقرار وضعه الصحي.

الأناضول