انجلترا – أثبت واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، أنه لا يزال بإمكانه تسجيل أهداف رائعة بعدما أحرز هدفا من منتصف ملعب فريقه، دي سي يونايتد، في مرمى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وسدد روني كرة قوية من 64 مترا في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء (صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش) خدعت الحارس بريان روي الذي كان متقدما خارج مرماه.

وقال روني في تصريحات صحفية: “لمحت الحارس قبل دقيقتين من تسجيل الهدف، ورأيت أنه يتقدم بشكل كبير”.

وأضاف: “كنت أعلم أن الكرة إذا جاءت بالقرب مني في منتصف الملعب، ستكون الفرصة سانحة للتسديد”.

وأكد: “كنت أعلم مباشرة أنني سأسدد، لحسن الحظ، سددت بشكل صحيح”.

وفاز دي سي يونايتد على أورلاندو سيتي 1 / صفر محققا أول انتصار له في آخر خمس مباريات بالدوري وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث في المجموعة الشرقية برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين خلف فيلادلفيا يونيون.

المصدر : كووورة