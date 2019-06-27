الجزائر – وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك” والإيطالية “إينال”، اتفاقا لتجديد عقود توريد الغاز الطبيعي لمدة 8 سنوات بكميات تقدر بـ 3 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مدير التسويق التجاري بالشركة الجزائرية، أحمد مازيغي، إن العقد ينص على تزويد “سوناطراك” الشركة الإيطالية بكميات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 3 مليارات متر مكعب سنويا، مضيفا أن العقد سيكون ساري المفعول ابتداء من 1 يناير 2020، في حين ينتهي العقد الحالي بين الشركتين في 31 ديسمبر 2019.

وأكد مسؤول التسويق العالمي بـ “إينال”، كلاوديو ماكيتي، أن العقد الموقع “مهم جدا للشركة وهو تكملة للشراكة التي انطلقت في سنوات التسعينات من القرن الماضي بين الطرفين”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “سوناطراك”، رشيد حشيشي، إن تجديد هذا العقد يضع الشركة الجزائرية في موقع مهم في سوق الغاز الإيطالية، حيث تزود “سوناطراك” شركتي “إيني” و”إينال” الإيطاليتين بأكثر من 12 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

ووفقا لمسؤولي “سوناطراك”، فإن هذا العقد يخص الغاز الطبيعي الذي سيصدر من خلال أنبوب “إنريكو ماتيي” الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر المتوسط مرورا بتونس.

يذكر أن “سوناطراك” جددت في 16 مايو الماضي عقود تصدير الغاز لصالح “إيني” لمدة 10 سنوات بكميات تقدر بـ 9 مليارات متر مكعب كل سنة، إلى جانب تجديد عقود مماثلة لشركة “غالب” البرتغالية لمدة عشر سنوات اعتبارا من مطلع 2020، بكميات سنوية تقدر بـ 2.5 مليار متر مكعب.

وكانت “سوناطراك” جددت صيف 2018 عقود توريد الغاز الطبيعي إلى إسبانيا لتسع سنوات أخرى اعتبارا من 2019، بكميات تقدر بـ 85 مليار متر مكعب سنويا.

وأعلنت الشركة قبل يومين تسويق 95 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، من بينها 55 مليار متر مكعب في الأسواق الخارجية (صادرات)، في حين بلغ إنتاجها 135 مليار متر مكعب.

وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر ثلاثة أنابيب، الأول نحو إيطاليا ويمر عبر تونس وصولا إلى جزيرة صقلية جنوبي البلاد، والثاني يصلها بإسبانيا مرورا بالأراضي المغربية، والثالث يصلها بمدينة ألمرية الإسبانية مباشرة من بلدة بني صاف الساحلية.

المصدر: وكالات