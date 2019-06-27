ليبيا – أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له اليوم الخميس أن القوات المسلحة تعاملت بمسؤولية مع مدينة غريان والقواسم ووفت بكامل وعودها.

المركز الإعلامي قال في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه :”لم ندخل البيوت ولم نشن حملات اعتقال حتى أننا لم نقم بنشر قوات كبيرة في المنطقة كما جرت العادة باعتبار أننا وسط اهلنا ولكن الميليشياوي الذي عاش على الفساد والسطو والرزق الحرام لايمكن أن يستقيم أو يطالب بدولة مؤسسات بل جاهز لشراء ذمته ممن يدفع له”.

وأعتبر البيان ما حدث في مدينة غريان هو إنجرار وراء مجموعة من الأرزقيين الذين لم يعوا معنى التسامح الذي تعاملت به القوات المسلحة والوفاء بوعودها .

وتابع المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة:”نقول للجميع أن من قام بأي عمل وتآمر من أجل بقاء تنظيم الاخوان الارهابي وميليشياته وإستمراره في نهب ثروة ليبيا واذلال شعبها والعبث بسيادتها سيطاله القصاص العادل وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون”.