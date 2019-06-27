الولايات المتحدة – أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن مصر أصبحت لاعبا هاما في سوق المشتقات النفطية العالمية، حيث تخطط لشراء الحماية ضد ارتفاع فاتورة استيراد النفط للعام الثاني.

ووفقا للوكالة، فقد أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو المقبل، في أعقاب محاولة مماثلة لضبط الأسعار للعام المالي الحالي.

وقال معيط في مقابلة مع الوكالة: “لقد تحوطنا ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية”، مؤكدا أن البلاد أنهت برنامجا ضخما في سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن “البلاد ستتحوط أيضا في السنة المالية الجديدة”.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن مصر تضخ بعض مشتقات النفط للسوق، إلا أنها أصبحت مستوردا للنفط الخام في عام 2011، ما عرضها إلى ارتفاع الأسعار. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد استهلكت مصر 800 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بالإنتاج المحلي البالغ نحو 650 ألف برميل يوميا.

وتستند الميزانية المصرية إلى سعر النفط البالغ 68 دولارا للبرميل للسنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ 70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2018-2019.

وتحوطت مصر من تعرضها لارتفاع أسعار النفط من خلال شركتي Citigroup Inc وJP Morgan Chase & Co في السنة المالية الحالية، وتعتزم القاهرة استخدام نفس الشركتين مرة أخرى للتحوط 2019-20، لكنها تفكر في توظيف بنوك إضافية.

المصدر: “بلومبرغ”