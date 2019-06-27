تونس – أعلنت الداخلية التونسية، عن مقتل رجل أمن اثر التفجيرين الانتحاريين المتتاليين اللذين وقعا صباح اليوم الخميس.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للناطق باسم الوزارة سفيان الزعق لقناة نسمة المحلية.

ولم يوضح الزعق فيما إذا كان القتيل من بين الجرحى الذين أعلنت الوزارة في وقت سابق عن وقوعهم جراء التفجيرين الانتحاريين أم بخلافهم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت ظهر اليوم أن 9 أشخاص بينهم 6 عناصر أمن أصيبوا بتفجيرين انتحاريين ضربا العاصمة صباحا.

ووفق بيان صادر عنها قالت الوزارة، ان شخصا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بثكنة القرجاني في العاصمة الساعة 11 بالتوقيت المحلي وأسفر ذلك عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقبلها أعلنت الوزارة في بيان سابق أن عوني أمن و3 مدنيين أصيبوا جراء تفجير انتحاري وقع قبل الأول بعشر دقائق قرب السفارة الفرنسية وسط العاصمة.

وذكر مراسل الأناضول أن قوات الامن أخلت شارع بورقيبة والشوارع المحيطة به وسط العاصمة من المارة عقب التفجير الاول.

بدوره ذكر شاهد عيان للاناضول أن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي لقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة‎.

ولفت الشاهد إلى أن قوات الأمن استعملت حواجز حديدية لمنع مرور السيارات في اتجاه ضاحية سيدي بوسعيد وكذلك في الاتجاه المعاكس، فيما لم يصدر بيان عن الأمن بخصوص الأمر.‎

الأناضول