كذلك هناك أسماء محظورة خوفا من تعرض صاحبها للعنف أو التنمر، مثل أدولف هتلر في ألمانيا، ورامبو وباتمان في المكسيك و”Sexual Intercourse” (جماع جنسي) و”Smelly Head” (رأس ذو رائحة كريهة) في ماليزيا، وأسامة بن لادن في ألمانيا.

أسماء مشاهير وحيوانات



اسم الأمير وليام محظور في فرنسا، وإلفيس في السويد وريهانا في البرتغال.

ولأن ماليزيا تعتبر أن إطلاق أسماء حيوانات على أشخاص “أمر مهين للغاية”، فإنها تحظر أسماء “دب” و”ثعبان”.

الأسماء “المحايدة بين الجنسين”



تحظر ألمانيا والدنمارك الأسماء المحايدة بين الجنسين، وهي التي يجوز إطلاقها سواء على ذكر أو أنثى، وهي: تايلور وجوردان وأشلي ومورغان.

العلامات التجارية



كذلك هناك أسماء لعلامات تجارية شهيرة محظور إطلاقها في عدد من دول العالم، وهي “فيسبوك” في المكسيك و”أيكيا” في السويد و”مرسيدس” في سويسرا و”نوتيلا” و”ميني كوبر” في فرنسا و”شانيل” في سويسرا.