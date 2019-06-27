مصر – كشف مدربا منتخبي الجزائر والسنغال، تشكيلتي فريقيهما الأساسيتين، لخوض المباراة بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

وستقام المباراة على استاد الدفاع الجوي، وستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت القاهرة و(20:00) بتوقيت موسكو.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، هذه المواجهة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب “محاربي الصحراء”:

المصدر: “twitter.com/lesverts”