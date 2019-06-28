مصر – حجز المنتخب المغربي مقعدا له في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا “مصر 2019″، عقب فوزه على نظيره الإيفواري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأحرز المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف الفوز الوحيد لمنتخب “أسود الأطلس”، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة التي احتضنها استاد “السلام” بالقاهرة.

وحقق المغرب بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الناميبي وبالنتيجة نفسها بهدف وحيد، في مستهل مشواره ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وضمن منتخب “أسود الأطلس” تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة القارية مبكرا، بعد أن عزز صدارته لقائمة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الإيفواري، ويليهما منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، من دون نقاط، وذلك قبل مباراتهما في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT