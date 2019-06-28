إدارة ترامب: سنفرض عقوبات على كل من يستورد النفط من إيران وسنرد بقوة على أي هجوم من قبلها

إدارة ترامب: سنفرض عقوبات على كل من يستورد النفط من إيران وسنرد بقوة على أي هجوم من قبلها

الولايات المتحدة – تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أي جهة ستقوم باستيراد النفط من إيران، دون منح أي استثناءات لأحد، فيما وعدت بأن ترد بقوة على أي هجوم إيراني.

وقال المبعوث الأمريكية الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “سنفرض عقوبات ردا على كل عمليات استيراد النفط الخام الإيراني. وليست هناك أي استثناءات حاليا”.

وأضاف هوك أن الولايات المتحدة تدرس التقارير التي تحدثت عن توريد إيران نفطها للصين، وجدد تهديده في هذا السياق قائلا: “سنفرض عقوبات على أي عملية غير قانونية لشراء النفط الإيراني”.

من جهة أخرى، اتهم المبعوث الأمريكي إيران بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في خليج عمان في الشهرين الماضيين.

وقال هوك، متحدثا عن الهجوم الذي وقع يوم 13 يونيو: “لدينا دليل على أن هناك عشرين قاربا قدمت من الجانب الإيراني إلى المياه الإقليمية الإماراتية قبيل الاعتداء، وكان على متنها غواصون لإحداث الضرر”.

وشدد هوك في هذا السياق على أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية قواتها ومصالحها، متعهدا بأن ترد الولايات المتحدة على أي عدوان من قبل إيران بقوة عسكرية.

المصدر: وكالات