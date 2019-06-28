إندونيسيا – أعلن مسؤول إندونيسي اختفاء مروحية تقل 12 عسكريًا، الجمعة، في مقاطعة بابوا، جنوب شرقي البلاد.

وقال محمد آيدي، متحدث باسم الجيش في بابوا، في تصريح صحفي، إن مروحية من طراز “Mi-17” روسية الصنع فُقد الاتصال بها بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة أوكسيبيل، الواقعة شرقي بابوا.

وأضاف المتحدث العسكري، أن المروحية كانت متجهة إلى جايابورا، عاصمة المقاطعة، عندما فقد الاتصال بها.

وأوضح آيدي، أن المروحية العسكرية كانت تقل 12 عسكريًا، بينهم 5 من قوات أمن الحدود، ومؤن إلى منطقة حدودية قرب “بابوا غينيا الجديدة”، لكنها توقفت عن أوكسيبيل لملء الوقود.

الأناضول