فلسطين – أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط في نابلس، شمال الضفة الغربية، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

فقد اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية وأهالي قرية عزموط شرق نابلس، الذين نظموا تظاهرة في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية إسرائيلية.

وأعرب المشاركون عن تمسكهم بأراضيهم واستمرار الفعاليات المنددة بالاستيطان والرافضة لـ”ورشة البحرين” و”صفقة القرن” الأمريكية.

في غضون ذلك، شارك مئات الفلسطينيين بمسيرة حاشدة اليوم الجمعة، في بلدة العيسوية شمال القدس، بعد يوم على مقتل الشاب سمير عبيد (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي الذي يواصل حصاره المشدد على البلدة.

واستمرت المواجهات بعدما رفضت المحكمة إلزام الشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمان عبيد إلى ذويه.

وقتل عبيد أمس الخميس، وأصيب أربعة آخرون بجروح، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات نظمها أهالي البلدة ضد الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال والتنكيل بالمواطنين، حسبما أوردت وكالة “وفا” الفلسطينية.

المصدر: وفا+ سبوتنيك