ليبيا – أعلن مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز عن إنهاء وزارة الداخلية الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي والتي جاءت في شهر ديسمبر عام 2018 بعد الخروقات الأمنية المتكررة للمدينة.

الخراز أكد في تصريح خاص لموقع “المختار العربي”اليوم الجمعة أن الأوضاع الأمنية في بنغازي تسير بشكل جيد ، مشيراً إلى تكليف مديرية أمن بنغازي بدعم الإدارة والأقسام التابعة لها لتامين المدينة إلى جانب تواصل انتشار الدوريات الأمنية في مداخل ومخارج وشوارع المدينة.

وأفاد الخراز بأن الدوريات المنتشرة مؤلفة من عناصر من إدارة الدعم المركزي وقسم النجدة وعناصر من مديرية أمن المدينة، لافتاً إلى أن هذه الدوريات تقوم بأعمال التفتيش والكشف عن الإجراءات والأوراق الثبوتية لمستعملي الطرقات.

مدير مكتب الإعلام نوّه إلى أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مستقرة جدا على عكس ما يروج له من قبل صفحات مشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن معدل الجريمة طبيعي جدا وأن الجهات المختصة تقوم بعمل دؤوب من أجل التعامل معها.