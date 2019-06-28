ليبيا – إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي وذلك على هامش إنعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أوضح بحسب مكتبه الإعلامي أن اللقاء شهد التباحث حول آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية خاصة القضية الليبية.

وبدوره،أكد السيسي على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على إستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها ويساهم فى محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والإستقرار،منوّهاً إلى أنه من هذا المنطلق ينبع الدعم المصري للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره للدور المحوري الذى تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأكد كونتي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على مختلف الأصعدة خاصةً فى ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.