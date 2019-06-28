ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة مساء اليوم الجمعة عن صد وحدات القوات المسلحة لمحاولة تقدم مسلحي الرئاسي بإتجاه ما يعرف بـ”مثلث سوق السبت” جنوب طرابلس ، مبيناً بأن هذه المحاولة هي الثانية لهذا اليوم للتقدم على نقاط الجيش.

اللواء 73 مشاة أوضح بحسب مكتبه الإعلامي بأن من وصفهم بـ” الحشد المليشياوي يحاولون منذ ساعات الصباح الاولى السيطرة على منطقة اسبيعة متقدمين من منطقة الهيرة ومن شارع الحرية.

كما أكد اللواء على أن وحدات القوات المسلحة المتمركزة في السبيعة قد إشتبكت ” الحشد المليشياوي” وأفشلت تقدمهم إلى وسط منطقة السبيعة ، كاشفاً على أن وضع القوات المسلحة جيد وأن المنطقة تحت سيطرتهم وهناك خطوات جديدة في الساعات القادمة للقوات المسلحة .