ليبيا – وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب ما وقع في مدينة غريان بـ”الخيانة” من بعض أهالي غريان مقابل الأموال.

الميهوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أن الجيش الليبي حين دخل إلى مدينة غريان دون قتال أعطى الأمان للجميع خاصة أن ليبيا مبنية على النسيج الاجتماعي وأنهم وعدوا الأهالي بأن الجيش لن يستهدف أي مواطن ما لم يتعرض للجيش.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن القوات التي دخلت إلى مدينة غريان بمساندة الخلايا النائمة قامت بتصفية الجرحى والمصابين في مستشفى غريان ، مشيراً إلى أن التصفية التي قامت بها القوات المهاجمة تشبه عمليات داعش الإرهابي.

وتابع :” أن عملية الخيانة وقعت بتآمر الخلايا النائمة داخل غريان وأن الجيش الآن يحاصر غريان ويعيد ترتيب صفوفه استعدادا للسيطرة على المدينة”.

كما شدد على أن لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان تعد قائمة بالأسماء التي شاركت في الخيانة والتي حرضت على القوات المسلحة في غريان ، منوّهاً إلى أن العملية لا تعني خسارة المعركة وأن القوات المسلحة لن تتهاون في معاقبة من خان الأمانة.

الهيهوب أكد أنه لا حوار مع الجماعات والكتائب المتطرفة في العاصمة وأن الجيش لن يتراجع عن تحرير طرابلس.