مصر – بعدما ابتعدت عن الأضواء إثر غيابٍ قصري، كان سببه إنجابها ابنها كريستيانو منذ عامٍ تقريبًا، وتفرغها الأكبر لعائلتها، أعاد مسلسل “الهيبة”، اسم الفنانة سيرين عبدالنور إلى الواجهة مجددًا.

لكن نجاح عبدالنور، لم يتوقّف عند مسلسل “الهيبة” فقط، إذ أشار موقع “فوشيا” الى أن عبدالنور وقعّت أيضًا عقدًا جديدًا مع قناة “MBC”، لتتولى تقديم برنامج فني ترفيهي، لا يزال قيد التحضير، وربما يُبصر النور في الخريف المقبل.

اشارة إلى أن “MBC” تعكفُ على تحضير باقة من البرامج المتنوعة حاليًا، ولكنها تتكتّم حول جميع التفاصيل.

وكانت عبدالنور قد أطلّت سابقاً عبر قناة “الآن” الإماراتية، ببرنامج “بلا حدود”، حيث نقلت يومياتها مع القضايا الاجتماعية، مثل اللجوء وتعنيف المرأة، والعديد من القضايا إلى المشاهد.

وسائل اعلام مصرية