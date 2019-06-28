اليابان – دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى وضع ضوابط واضحة لعمل الشركات متعددة الجنسيات، بهدف عدم احتكار هذه الشركات للسوق وضمان حرية الوصول إلى التكنولوجيا.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي مع قادة مجموعة “بريكس” (روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) في قمة العشرين (G20) في اليابان.

كذلك حث بوتين دول التكتل على تنشيط استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية بين الدول الأعضاء.

وانطلقت اليوم في مدينة أوساكا باليابان أعمال قمة مجموعة (G20)، بمشاركة 37 دولة ومنظمة عالمية، ووسط خلافات جيوسياسية وحرب تجارية وانقسامات حول التغير المناخي.

المصدر: “نوفوستي”