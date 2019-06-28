واحتجز متين توبوز، وهو مترجم تركي يعمل بالقنصلية لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، لمدة 21 شهرا في قضية أثرت سلبا على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وتعقد الجلسة المقبلة في القضية يوم 18 سبتمبر.

وكان القضاء التركي قد وجه رسميا في مطلع فبراير الماضي تهمة التجسس لتوبوز، الذي كان مكلفا فيالقنصلية الأميركية بمهمة الارتباط بين السلطات الأميركية ووحدة مكافحة تهريب.

وتشتبه السلطات التركية بأنه على علاقة بحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تلاحقه أنقرة بتهمة تدبير محاولة انقلابية في 2016.

كما وجه المدعي اتهاما لتوبوز بإجراء اتصالات متكررة مع أشخاص يشتبه بأنهم من أتباع غولن، بالإضافة إلى اتهامه بالتحدث عدة مرات إلى محققين يقفون وراء فضيحة فساد هزت الحكومة التركية في 2013، قبل أن يتم التكتم حولها لتدرجها أنقرة في إطار مؤامرة لغولن، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.