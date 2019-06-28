الولايات المتحدة – طورت شركة Do Something Good تطبيق كاميرا يسمح بالتخلص من الأشخاص غير المرغوب فيهم في الصور.

ويستخدم التطبيق الذي يحمل اسم “باي باي كاميرا” (Bye Bye Camera) الذكاء الاصطناعي وتقنية YOLO، ما يسمح بتحويل الشخص غير المرغوب فيه إلى منطقة شفافة تدمج مع البيئة المحيطة.

وتمت إتاحة التطبيق حتى الآن، للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل iOS فقط، ولا يكلف سوى 2.99 دولار من متجر التطبيقات “آب ستور”، ومن غير الواضح ما إذا كان المطورون سيطلقون “باي باي كاميرا” لنظام التشغيل “أندرويد”.

وعلى الرغم من اعتماده الذكاء الاصطناعي، إلا أن التطبيق ليس مثاليا، بمعنى أنه ليس خاليا من العيوب، حيث يشكو المستخدمون من أن التطبيق يلغي صور الأشخاص بطريقة رديئة، تاركا وراءهم رسما واضحا من البيكسلات، يسيء إلى جودة الصورة.

وساعد الفنان مجهول الهوية، المعروف باسم “دامغانسكي” والمقيم في مدينة نيويورك، على تطوير تطبيق “باي باي كاميرا”، مصرحا لموقع “ذي فيرج” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بأن التطبيق صمم من أجل “عصر ما بعد الإنسان” لأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم الرسم في المكان الذي أزيلوا منه.

وشارك “دامغانسكي” واثنان من أصدقائه الذين يمثلون جزءا من شركة Do Something Good، التي تجمع موارد المبرمجين والفنانين وتساعدهم في إنشاء مشاريعهم، حيث أن تطبيق “باي باي كاميرا” واحد منها.

المصدر: ذي فيرج