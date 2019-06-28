إيطاليا – استبعد نادي ميلان الإيطالي العريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019/2020، لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف، بحسبما ذكرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم.

وقالت المحكمة في بيان “تم استبعاد نادي ميلان عن المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة لخرقه للالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف، الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات، وذلك خلال أعوام 2015 و2016 و2017، وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018”.

وارتكب ميلان عدة مخالفات مالية بشأن تعاقداته مع لاعبين في مختلف الفئات السنية بعد انتقال ملكيته أكثر من مرة.

وتم فرض عقوبات مالية على ميلان تمنعه من التصرف بحرية في سوق الانتقالات وتفرض عليه قيودا إضافية.

ومن أجل التسوية المالية ورفع هذه القيود، فضل ميلان الخضوع لعقوبة أخرى وهي الاستبعاد عن المشاركة الأوروبية لموسم واحد.

وعاش ميلان موسما مضطربا حل فيه خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وانتهى برحيل مدربه غينارو غاتوزو، ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو.

المصدر: وكالات