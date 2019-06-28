فرنسا – أفادت الشرطة الفرنسية، مساء يوم الخميس، إن شخصين أصيبا خلال إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست شمال غربي البلاد، والتي تبعد قرابة 600 كم عن العاصمة باريس.

وصرح المدعي العام في بريست، جون فيليب ريكابي، بأن مسلحا أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة.

وأضاف ريبابي لـ “رويترز” أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة.

وذكرت “محطة فرانس 3” التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.

وتعليقا على الحادثة، نشر وزير الداخلية كريستوف كاستانير تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، جاء فيها أن “الأجهزة المختصة تعمل لإلقاء القبض على مطلق النار”.

وأضاف كاستانير: “طلبت من مدير مركز الشرطة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية أماكن العبادة”.

المصدر: وكالات