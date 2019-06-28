ألمانيا – أفادت متحدثة باسم أنغيلا ميركل يوم الجمعة إن المستشارة الألمانية تتمتع “بصحة جيدة”، بعدما أثار تعرضها لنوبتي ارتجاف خلال لقاءات عامة شكوكا حول حالتها الصحية.

وأكدت الناطقة مارتينا فييتز في مؤتمر صحفي ببرلين، أن “الصور من أوساكا (خلال قمة العشرين في اليابان) تظهر المستشارة نشيطة جدا وبصحة جيدة”، مضيفة أنها “تقوم بعملها وتجري لقاءاتها كما هو مقرر”.

والتقت ميركل التي توجهت بعد ظهر الخميس إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبنظرائها من الاتحاد الأوروبي، كما أدلت بتصريحات علنية.

وكانت ميركل التي ترأس الحكومة الألمانية منذ 2005 تعرضت صباح الخميس لنوبة ارتجاف خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة، كريستين لامبرخت، في قصر “بيلفو” في برلين حيث مقر رئيس الجمهورية فرانك-فالتر شتاينماير.

وتعرضت ميركل قبلها لأزمة أشد خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، وأرجع سبب الارتجاف حينها إلى تعرض ميركل للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن أطباء مختصين أكدوا لصحيفة “دايلي تلغراف” أن نوبات الارتجاف التي لوحظت على ميركل “لا يبدو أنها ناتجة عن الجفاف”، مضيفين أنه “ليس من الطبيعي أن ترتعش عندما تتعرض للجفاف. يمكن أن ترتعش عندما تتضور جوعا، لكن العطش لا يفعل ذلك”.

المصدر: وكالات