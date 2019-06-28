العراق – أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجهمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية، الشهر الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين قالت إنهم على علم بالموضوع، دون أن تكشف عن أسمائهم، بأن المسؤولين الأمريكيين توصلوا إلى هذا الاستنتاج ونقله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي معه هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تريد من بغداد أن تبذل مزيدا من الهجود لـ “كبح لجام المليشيات الموالية لإيران”، بما في ذلك منعها من استخدام الأراضي العراقية للهجمات على المصالح الأمريكية أو حلفاء واشنطن.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الجانب العراقي شكك في استنتاجات الولايات المتحدة وطلب مزيدا من الأدلة.

وكانت الولايات المتحدة تعتقد بأن الجهمات على أنابيب النفط انطلقت من اليمن.

واتهمت الولايات المتحدة إيران وحلفاءها في المنطقة بالوقوف وراء عدد من الحوادث الأخيرة، بما في ذلك استهداف ناقلات نفط بالقرب من السواحل الإماراتية في مايو الماضي وفي خليج عمان هذا الشهر، وسقوط قذيفة على المنطقة الخضراء في بغداد وسقوط قذائف بالقرب من المواقع التي يوجد فيها أمريكيون في العراق، واستهداف الأنابيب في السعودية يوم 14 مايو.

المصدر: وول ستريت جورنال