مصر- أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف 21 مقبرة تاريخية خلال أعمال الحفر التي تمت بمنطقة اللاهون الأثرية بمحافظة الفيوم.

وقال مدير عام آثار الفيوم سيد الشورة، لجريدة “اليوم السابع” المصرية، أنه تم الكشف عن 21 مقبرة من عصور مختلفة، وهي عبارة عن مقابر صخرية منحوتة بالكامل داخل ربوات صخرية مرتفعة عن سطح الأرض ذات طرز معمارية مختلفة.

وأوضح الشورة أن بعض المقابر عبارة عن آبار منحوتة في الصخر، تؤدي إلى صالة أو صالتين، وكانت توضع بها توابيت، وأخرى عبارة عن درج سلم منحوت في الصخر ويؤدي إلى صالة بها فتحات للدفن، شاعت في العصر البطلمي.

وكان وزير الآثار المصري، خالد العناني، قد افتتح، اليوم الجمعة، هرم “اللاهون” الخاص بالملك سنوسرت الثاني، لأول مرة منذ اكتشافه بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت وزارة الآثار المصرية خلال أعمال الحفر “شبشبا” عمره 3 آلاف سنة بحالة جيدة.

المصدر: اليوم السابع + RT